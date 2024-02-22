Салехардцев приглашают на праздничную программу «Навстречу празднику шагом марш!»

23 февраля в 12:00 в историко-архитектурном комплексе «Обдорский острог» состоится праздничная программа «Навстречу празднику шагом марш!» В программе музыкальная программа от творческого объединения «Эксперимент», увлекательные мастер-классы, квест-игра «По Обдорскому острогу» и живые интерактивы для детей и взрослых.
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