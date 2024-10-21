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Харрис заявила, что Трамп настроен на капитуляцию Киева

Харрис заявила, что Трамп настроен на капитуляцию Киева

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Камала Харрис предположила, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп в случае прихода к власти будет требовать от Киева признать поражение и сложить оружие.

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