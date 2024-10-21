Харрис заявила, что Трамп настроен на капитуляцию Киева

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Камала Харрис предположила, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп в случае прихода к власти будет требовать от Киева признать поражение и сложить оружие.
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