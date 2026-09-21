Главное за ночь 21 сентября: волна атак БПЛА: Самара, Подмосковье, итоги рекордного налёта

Ракета "Фламинго", выпущенная ВСУ по России, потеряла управление и упала в лесу. После беспрецедентного налёта выходных, когда на всех рубежах страны было перехвачено более 1600 беспилотников, в понедельник, 21 сентября 2026 года, регионы России столкнулись с новой волной атак ВСУ.
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