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Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

Киевские спецслужбы под эгидой Запада все активнее ведут против России информационную войну

В МИД России предупредили о распространении фейкового видеоролика, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы заявляет о готовности России передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на добровольный уход ВСУ из Курской области.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Лемурия под нашей опекой...,как и военная база в Диего-Гарсии))😉
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3 час.
Eduard
ИИ уже в телефонах голоса знакомых изображает!
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1 час.

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