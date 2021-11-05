Нюд с перчиком! Как разнообразить самый любимый маникюр с помощью небольших деталей

Классика не выходит из моды, поэтому нюдовый маникюр остается популярным в любое время года. Он подойдет тем, кто придерживается дресскода, тем, кто не любит яркие дизайны и ценит элегантность, и тем, кто хочет подчеркнуть свою женственность.