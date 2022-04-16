Звезда сериала «Альф» умерла после своего дня рождения

В смерти Лиз Шеридан полиция не нашла «криминального следа». Лиз Шеридан кадр из сериала "Альф"Ушла из жизни американская актриса и танцовщица Лиз Шеридан, которую российские телезрители знают по роли любопытной соседки в комедийном сериале «Альф».