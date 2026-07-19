Один день у реки вместо большого похода: подготовка к маршруту, где будет красиво, спокойно и без груза

Прогулка вдоль реки – отличный вариант для однодневного похода. Можно любоваться живописными видами, наслаждаться свежим воздухом и одновременно с этим получить умеренную нагрузку, которая приведет в тонус мышцы, но не заставит напрягаться.
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