В Тверской области автоинспекторы провели профилактическое занятие по безопасности дорожного движения для учащихся детского сада

Инспекторы отделения ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району пришли в гости к воспитанникам детского сада № 11 города Конаково.

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