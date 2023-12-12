На жителя Павлова повесили долги через банк, клиентом которого он не был

В странную историю попал предприниматель из Павлова Владимир Панин: к нему посыпались претензии от жителей разных городов, которым он, занимающийся электротоварами, будто бы продал подсолнечное масло, автомобильные колёса, пеноблоки.
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