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Кем же был на самом деле князь Рюрик?

Кем же был на самом деле князь Рюрик?

Споры о том, кем был князь Рюрик: имел ли он отношение к самой Руси или же, как это утверждают переписавшие по заказу Романовых нашу историю немецкие историки - имел отношение к норманам? Почему навязанная при Романовых "норманнская теория" оказалась столь популярной, в том числе и у многих советских историков? Странно, но даже в откорректированном и далеко не первом "списке" "Повести временных лет", можно найти указание о том, что Рюрик имел отношение именно к варягам-русь, а не к свеям или норманам.

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