Страны ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти До конца декабря страны, входящие в группу ОПЕК+, ограничат добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с.
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Страны ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти До конца декабря страны, входящие в группу ОПЕК+, ограничат добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с.
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