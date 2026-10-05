❗️⚡️По данным двух американских чиновников и источника в регионе, которые сообщили изданию Axios, военные США направили дополнительные ЗРС Patriot для защиты объектов нефтегазовой промышленности в Саудовской Аравии и Катаре.
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