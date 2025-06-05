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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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На «Госуслугах» опубликуют адреса бомбоубежищ по всей России

На «Госуслугах» опубликуют адреса бомбоубежищ по всей России

На портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами убежищ, где можно будет укрыться от ударов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

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