На «Госуслугах» опубликуют адреса бомбоубежищ по всей России

На портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами убежищ, где можно будет укрыться от ударов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.
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