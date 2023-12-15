Во Франции согласились с русским президентом, описавшим европейских политиков.В ходе прошедшей большой пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что сегодня многие лидеры ЕС пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль.