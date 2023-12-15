Французский политик восхитился словами Путина о лидерах ЕС: "Прав на 100%"

Во Франции согласились с русским президентом, описавшим европейских политиков.В ходе прошедшей большой пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что сегодня многие лидеры ЕС пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии