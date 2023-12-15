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Французский политик восхитился словами Путина о лидерах ЕС: "Прав на 100%"

Французский политик восхитился словами Путина о лидерах ЕС: "Прав на 100%"

Во Франции согласились с русским президентом, описавшим европейских политиков.В ходе прошедшей большой пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что сегодня многие лидеры ЕС пытаются выглядеть героически, как французский генерал Шарль де Голль.

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