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Смоленская Газета

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Глава Смоленска Александр Новиков подвёл основные итоги прошедшей недели

Глава Смоленска Александр Новиков подвёл основные итоги прошедшей недели

Глава Смоленска Александр Новиков подвёл основные итоги прошедшей недели. Во-первых, на областной центр обрушился ураган, в результате которого попадали деревья, а также частично было отключено электричество в Заднепровском районе.

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