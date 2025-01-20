Как в кино: сотрудники «ПКС-Тепловые сети» используют очки дополненной реальности

На предприятии рассказали, как современное оборудование помогает в работе. Если посмотреть на работу сотрудников АО «ПКС-Тепловые сети», то может показаться, что вы видите кадр из фантастического фильма, где человек в гарнитуре дополненной реальности ремонтирует космический аппарат.
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