Средство сдерживания на западных рубежах: новая Региональная группировка войск (сил) Союзного государства

Встреча российских военнослужащих в Белоруссии С целью защиты западных рубежей Союзного государства российская и белорусская армии начали формирование Региональной группировки войск (сил).
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