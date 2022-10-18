Военное обозрение

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Средство сдерживания на западных рубежах: новая Региональная группировка войск (сил) Союзного государства

Средство сдерживания на западных рубежах: новая Региональная группировка войск (сил) Союзного государства

Встреча российских военнослужащих в Белоруссии С целью защиты западных рубежей Союзного государства российская и белорусская армии начали формирование Региональной группировки войск (сил).

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