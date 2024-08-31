В ЛНР рассказали об уничтожении ВСУ инфраструктуры освобожденной Стельмаховки

Марочко: ВСУ уничтожают инфраструктуру освобожденной Стельмаховки в ЛНР Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают уничтожать инфраструктуру освобожденной 29 августа Стельмаховки, нанося артиллерийские удары.
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