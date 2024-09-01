Алаудинов заявил об уничтожении техники ВСУ и миномёта на Курском направлении

На участке, контролируемом спецназом «Ахмат», наблюдается спокойная обстановка Военнослужащие российской армии ликвидировали за день на курском направлении три единицы техники ВСУ, а также миномет и квадроцикл, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.