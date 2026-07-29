В Керчи скончался 9-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА

Скончался 9-летний мальчик, раненный при атаке БПЛА на Керчь. По информации из достоверных источников, 9-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения во время атаки беспилотников на Керчь, скончался.
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