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Аргументы недели

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В Керчи скончался 9-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА

В Керчи скончался 9-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА

Скончался 9-летний мальчик, раненный при атаке БПЛА на Керчь. По информации из достоверных источников, 9-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения во время атаки беспилотников на Керчь, скончался.

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