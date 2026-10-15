Ленинградский областной суд назначил 41-летнему гражданину Украины Василию Кашперуку 23 года колонии строгого режима и штраф свыше 1 млн рублей за сбор данных об объектах Минобороны и системах жизнеобеспечения Петербурга и Ленобласти, а также за поджог объекта транспортной инфраструктуры.
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