Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

В спасении пострадавших принимали участие медики, пожарные и спасатели Глава Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле.
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