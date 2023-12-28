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Хусннулин рассказал о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году

Хусннулин рассказал о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году

Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что льготная ипотека, возможно, будет продлена после завершения действия программы с 1 июля 2024 года, но лишь в некоторых регионах страны, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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