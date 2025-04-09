«Движение вверх»: более 500 туристов покорили Рай-Из

В минувшие выходные гора Рай-Из приняла рекордное число альпинистов. К массовому восхождению присоединились около 600 туристов не только из Ямала, но и из других регионов России, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Киров и Асбест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии