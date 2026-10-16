Собственные сети у европейцев есть. Но переход требует нового оборудования, а новую систему ЕС начнут развертывать в 2029 годуЕвропа обещает Украине, что будет и дальше ее поддерживать, даже если США сократят помощь.
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