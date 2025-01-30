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Регоператоров по вывозу отходов обяжут убирать контейнерные площадки

Регоператоров по вывозу отходов обяжут убирать контейнерные площадки

Российский экологический оператор совместно с Минприроды и депутатами Госдумы дорабатывают поправки к законопроекту, который обяжет региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заниматься закупкой и обустройством контейнерных площадок.

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