Vasily Golov

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Вы давно с главой Р.Крым у власти.Рядом флот, судостроение,приборостроение рядом.Но ждете ответной реакции от кого то.Спроектировать и изготовить водный дрон для корабелов пустяк.Что мешает?Может быть и в Крыму мешок гуманизма в противнику.Он наглеет об без мести. АНГЕЛ АНГЕЛ.Докладываю.ВСУ потеряла военных до 400 тыс чел.Где то 22 мирных жителя. Теперь по другую сторону фронта.Потери 45 тыс военных + 15 тыс мирных жителей.Идет война на уничтожение.Либо Россия уничтожит Украину,Либо коллективный Запад руками солдат ВСУ уничтожит Россию.Третьего не видно. Одни воюют и гибнут.Это другие.