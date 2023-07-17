Крымское информационное агентство

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  • Vasily Golov
    Мне их жаль.Но жду их во власти.Может они вытряхнут пацифизм и гуманизм к противнику.В Крыму ждут возм...
  • Vasily Golov
    Этим нет войныВ Крыму ждут возм...
  • Vasily Golov
    Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Вы давно с главой Р.Крым у власти.Рядом флот, судостроение,приборостр...В Крыму ждут возм...

В Крыму ждут возмездия после второй атаки ан Крымский мост

В Крыму ждут возмездия после второй атаки ан Крымский мост

Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

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Комментарии
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Vasily Golov
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Вы давно с главой Р.Крым у власти.Рядом флот, судостроение,приборостроение рядом.Но ждете ответной реакции от кого то.Спроектировать  и изготовить водный дрон для корабелов пустяк.Что мешает?Может быть и в Крыму мешок гуманизма в противнику.Он наглеет об без мести. АНГЕЛ АНГЕЛ.Докладываю.ВСУ потеряла военных до 400 тыс чел.Где то 22 мирных жителя. Теперь по другую сторону фронта.Потери 45 тыс военных + 15 тыс мирных жителей.Идет война на уничтожение.Либо Россия уничтожит Украину,Либо коллективный Запад руками солдат ВСУ уничтожит Россию.Третьего не видно. Одни воюют и гибнут.Это другие.
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8 час.
Vasily Golov
Этим нет войны
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8 час.
VG
Vasily Golov
Мне их жаль.Но жду их во власти.Может они вытряхнут пацифизм и гуманизм к противнику.
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8 час.

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