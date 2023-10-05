Швейцария заплатит беженцам из Украины до 4400$ для возвращения на родину

Государственный секретариат по миграции Швейцарии разработал предварительную стратегию возвращения украинских беженцев домой, в соответствии с которой планируется выплатить до 4400 долларов США, чтобы они вернулись на родину.
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