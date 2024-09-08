«Проголосовала за прекрасное будущее наших детей» Жительница Симферополя Мария Степанова рассказала, почему проголосовала на выборах, даже находясь в роддоме.
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«Проголосовала за прекрасное будущее наших детей» Жительница Симферополя Мария Степанова рассказала, почему проголосовала на выборах, даже находясь в роддоме.