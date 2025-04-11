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Царьград

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Журналист раскрыл шокирующие зверства ВСУ в освобождённой Судже

Журналист раскрыл шокирующие зверства ВСУ в освобождённой Судже

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о жестоких издевательствах ВСУ в Судже Курской области. После освобождения города обнаружены тела с выколотыми глазами и вспоротыми животами.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
А вы их выпускаете ,не правильно ...Необходимо возздать должное!
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19 час.
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