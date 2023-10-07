Neurology: как высокий, так и низкий уровень «хорошего» холестерина связан с повышенным риском развития деменции

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Neurology, высокий или низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или «хорошего» холестерина, связан с небольшим увеличением риска развития деменции у пожилых людей.
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