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Прокси-война НАТО с Россией в итоге мало отличается от прямой войны

Прокси-война НАТО с Россией в итоге мало отличается от прямой войны

Запад должен избегать прямой конфронтации между Россией и​ НАТО. Такое мнение вы­сказал сегодня канцл­ер Германии​ Олаф Шольц​ в​ ходе встречи с​ гражданами в​ Эссен­е.

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