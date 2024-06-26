На ощупь: необычное ню от слепого фотографа

Только вытянув руки, будто соединяя себя с героями своих снимков, слепой фотограф Жерардо Ниженда (Gerardo Nigenda) понимает, как поймать фокус: его пальцы часто появляются в кадре, словно следуя за направлением несуществующего взгляда.
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