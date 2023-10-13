Ахмадов рассказал о развитии связей с Оманом в сфере образования

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов и член Комитета по науке, образованию и культуре Елена Писарева провели совещание с участием представителей российских университетов, которые будут участвовать в международной выставке EduTraC Oman 2023, сообщили 13 октября в пресс-службе палаты регионов.