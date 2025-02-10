Маленькие победы: чему радуются и на что жалуются жители Победного Джанкойского района

Корреспонденты "Крымской газеты" побывали в селе Победное Джанкойского района. Всюду обновление Яна Акулова, заместитель директора школы по воспитательной работе: – В рамках школьного инициативного бюджетирования создали школьный дворик с беседками и лавочками – такую небольшую зону отдыха.
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