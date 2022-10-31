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Соболев об игре за рубежом: «В Турции – нет, только из-за еврокубков если. В топ-5 лиг – да»

Александр Соболев рассказал о предпочтениях в случае перехода в иностранный клуб. – Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ.

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