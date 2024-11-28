«Таскает ребенка по пьянкам»: сибиряк пытается забрать сына у бывшей

Новосибирец хочет отсудить пятилетнего сына у бывшей: мужчина утверждает, что многодетная мать пьет, бросает ребенка одного дома, а еще три девочки – дети от другого мужчины – предоставлены сами себе и даже не окончили школу.
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