На тактической глубине у ВСУ не осталось резервов – Луценко

Главной проблемой ВСУ стал не дефицит вооружений, а нехватка личного состава. Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».