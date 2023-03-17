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Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола

Зидан, Моуринью, Михайлович и Дзола вошли в Зал славы итальянского футбола

В Зал славы итальянского футбола включили 10 новых членов. Новыми членами Зала славы итальянского футбола стали: Бывший футболист «Ювентуса» Зинедин Зидан; Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее работавший с «Интером»; Экс-тренер «Милана» и «Болоньи» Синиша Михайлович, ранее выступавший за «Лацио», «Сампдорию» и «Интер»; Бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола; Экс-нападающий «Интера» Алессандро Альтобелли; Футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, ранее выступавшая за «Верону» и «Брешию»; Бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини; Экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн, погибший в авиакатастрофе на горе Суперга в 1949 году.

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