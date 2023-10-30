Сотрудник тамбовской полиции стал победителем конкурса имени генерал-майора милиции Г.Н. Калашникова

Ежегодно накануне профессионального праздника Дня сотрудника органов внутренних дел РФ областной совет ветеранов ОВД и внутренних войск проводит два смотра-конкурса имени генерал-майоров милиции Григория Никифоровича Калашникова и Михаила Григорьевича Подкауро, которые возглавляли областное управление внутренних дел.