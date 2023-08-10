Скромное эссе об СВО

Опубликовано Solo Васия Немногим более полутора лет прошло с момента начала СВО и знаете, что примечательно? Никто не обратил внимания, что ни в самой России, ни на «терзаемой» русскими Украине, люди почти не ощущают ведения боевых действий.
Опубликовано Solo Васия Немногим более полутора лет прошло с момента начала СВО и знаете, что примечательно? Никто не обратил внимания, что ни в самой России, ни на «терзаемой» русскими Украине, люди почти не ощущают ведения боевых действий.
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