Неспешный разговор

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Скромное эссе об СВО

 Опубликовано Solo Васия   Немногим более полутора лет прошло с момента начала СВО и знаете, что примечательно? Никто не обратил внимания, что ни в самой России, ни на «терзаемой» русскими Украине, люди почти не ощущают ведения боевых действий.

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