Экипаж миссии Polaris Dawn завершил приемочные испытания скафандров SpaceX для выхода в открытый космос

Члены экипажа миссии Polaris Dawn в скафандрах SpaceX / © Polaris Dawn По словам руководителя экспедиции Джареда Айзекмана, внекорабельная деятельность в рамках миссии Polaris Dawn в целом рассчитана на два с половиной часа.
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