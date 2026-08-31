Прокуратура устранила нарушения в 26 больницах Рязанской области

В 26 больницах региона устранили нарушения, 17 дооснастили оборудованием, более 80 детям выдали необходимые лекарства, а 11 семьям вернули 326 тыс.
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