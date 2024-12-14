Немцам рекомендовали подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и водоснабжения Ирэн ОрлонскаяНедавно власти Германии призвали каждую семью запастись продуктами питания и водой, чтобы быть самодостаточными как минимум в течение 72 часов.
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