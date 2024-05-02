США: Россия нарушила глобальный запрет на химическое оружие

США обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие путем применения удушающего агента хлорпикрина против украинских войск и использования средств борьбы с массовыми беспорядками «в качестве метода ведения войны» на Украине.
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