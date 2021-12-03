Аргументы недели

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Аквапоника поможет России создать новое будущее

Аквапоника поможет России создать новое будущее

Российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов определил новый стратегический вектор развития отечественного сельского хозяйства.

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