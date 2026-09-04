Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Защита со всех сторон — почему одной камеры на лобовом стекле фуры в СНГ уже мало

Защита со всех сторон — почему одной камеры на лобовом стекле фуры в СНГ уже мало

Современная фура уже давно перестала быть просто грузовым автомобилем — это сложная система, где безопасность водителя, груза и самого транспорта зависит от множества факторов.

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