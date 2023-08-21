ФОТО: SERGIO PHOTONE/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Казахстан в рамках национального проекта начал строить полсотни застав на границе с дружественной Россией.
"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Я не могу понять, как земли Южного Урала оказались казахскими, там были земли яицких КАЗАКОВ и уральских казаков и всё побережье Каспийского моря почему-то досталось им или это опять хрущевский подарок, как и Крым? А рожа у них не треснет?
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8 час.
Людмила Свириденко
Если Россия что-то может, пора начинать, а то как бы не опоздать с началами)))
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8 час.
Леонид Руси
Запад развалится... и все эти милюзговые тираны сами посыпятся и превратятся в пыль. Как говорит китайская пословица.. Не нужно бодать закрытые ворота, подожди и они сами откроются
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6 час.
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