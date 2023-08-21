"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

vitaly yanushkevich Я не могу понять, как земли Южного Урала оказались казахскими, там были земли яицких КАЗАКОВ и уральских казаков и всё побережье Каспийского моря почему-то досталось им или это опять хрущевский подарок, как и Крым? А рожа у них не треснет?

Людмила Свириденко Если Россия что-то может, пора начинать, а то как бы не опоздать с началами)))