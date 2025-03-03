Стали известны подробности стрельбы, которую устроил рязанец в мытищинском ТЦ

Травматический пистолет пошёл в ходе после конфликта с охранниками.Телеграм-канал SHOT публикует хронологию стрельбы, которую развязал выходец из Рязани 24-летний Данила Потехин в торговом центре в Мытищах.
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