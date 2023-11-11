«Большинство не хочет воевать»: украинские военнопленные рассказали о настроениях в рядах ВСУ и о подставах со стороны командования

Захваченные в плен подразделением ВС РФ под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова украинские военнослужащие пожаловались на безразличие командования ВСУ к личному составу и низкую мотивацию в подразделениях.
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